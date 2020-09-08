ВИДЕО. Тиафо продемонстрировал Медведеву средний палец

22-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо уступил 24-летнему российскому спортсмену Даниилу Медведеву в поединке 1/8 финала US Open.
Для победы над Тиафо Медведеву хватило трех сетов — 6:4, 6:1, 6:0
Раздосадованный неудачным матчем, Фрэнсис показал Медведеву средний палец. Впрочем, россиянин оставил грубый жест без внимания.
В 1/4 финала US Open Медведев сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
September 8, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Насправді рахунок матчу — 6:4, 6:1, 6:0. Принаймі так каже майскоре.
Насправді рахунок матчу — 6:4, 6:1, 6:0. Принаймі так каже майскоре.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.