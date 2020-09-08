ВИДЕО. Тиафо продемонстрировал Медведеву средний палец

Американский теннисист отметился неблаговидным поступком на US Open

  • 08.09.2020 12:14
  • 2860 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Тиафо продемонстрировал Медведеву средний палец
© Instagram. Фрэнсис Тиафо

22-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо уступил 24-летнему российскому спортсмену Даниилу Медведеву в поединке 1/8 финала US Open.

Для победы над Тиафо Медведеву хватило трех сетов — 6:4, 6:1, 6:0

Раздосадованный неудачным матчем, Фрэнсис показал Медведеву средний палец. Впрочем, россиянин оставил грубый жест без внимания.

В 1/4 финала US Open Медведев сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 08.09.2020 13:22
    +2
    Уявляю що би було, якби білий показав середній палець чорному...То вже би знову підпалювали машини і розбивали вітрини..
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    miroslawewdonin
    online
      miroslawewdonin, 08.09.2020 13:13
    0
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    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 13:09
    +1
    Черножопый ублюдок оборзел совсем. Впаять дисквал. за это. Что-то в последнее время эти твари вообще страх потеряли, прикрываясь мнимой дискриминацией.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2020 12:55
    0
    Чорный расист!
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    vital
    online
      vital, 08.09.2020 12:42
    +2
    Я б заборонив такі картаті футболки, як у Тіафо на фото, чи молодого канадця Оге ...., який вчора з Тімом грав у 4-му колі шлему, бо такі кольори десь здорово б'ють по очах суперників і відволікають від гри.
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    vital
    online
      vital, 08.09.2020 12:38
    +2
    "Для перемоги над Тіафо Медведєву вистачило двох сетів — 6:4, 6:1." - Виходить це лише сер Енді рубався 5 сетів до 3-х виграних?
    Насправді рахунок матчу — 6:4, 6:1, 6:0. Принаймі так каже майскоре.
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    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 08.09.2020 13:22
    +2
    Уявляю що би було, якби білий показав середній палець чорному...То вже би знову підпалювали машини і розбивали вітрини..
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.09.2020 12:42
    +2
    Я б заборонив такі картаті футболки, як у Тіафо на фото, чи молодого канадця Оге ...., який вчора з Тімом грав у 4-му колі шлему, бо такі кольори десь здорово б'ють по очах суперників і відволікають від гри.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.09.2020 12:38
    +2
    "Для перемоги над Тіафо Медведєву вистачило двох сетів — 6:4, 6:1." - Виходить це лише сер Енді рубався 5 сетів до 3-х виграних?
    Насправді рахунок матчу — 6:4, 6:1, 6:0. Принаймі так каже майскоре.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 13:09
    +1
    Черножопый ублюдок оборзел совсем. Впаять дисквал. за это. Что-то в последнее время эти твари вообще страх потеряли, прикрываясь мнимой дискриминацией.
    Ссылка
    miroslawewdonin
    online
      miroslawewdonin, 08.09.2020 13:13
    0
    Бесплатные секс знакомства в твоём городе - Девушки Хотят секса и ждут предложений, не упусти свой шанс ---- https://u.yool.so/xxclab
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2020 12:55
    0
    Чорный расист!
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