Олег КРАСНОПЕРОВ: «Ребята наливали пиво в чашки прямо на завтраке»

40-летний экс-игрок сборной Украины Олег Красноперов рассказал о своих выступлениях за «Закарпатье».

«Никаких условий после «Динамо» в «Закарпатье» не было. Ни стирки, ни полей, питание с перебоями. Конечно, разницу почувствовал. Понял, что нужно вылезать отсюда и двигаться дальше. Потому что можно вообще закончить…

Дедовщины не было. У нас был очень хороший коллектив.

За пивом сходить? У всех руки-ноги есть, все могли сами сходить. Там такие футболисты были, которые могли заказать в номер. Думаю, Леоненко этого и не скрывает. Браться Маковские были веселые парни… Но мы выходили на футбольное поле и отрабатывали на 100%.

Смешных историй много, но не о всех рассказывать можно (смеется). Давно было… После игры был выходной. Сидели, восстанавливались. Чтобы не видели люди, что уже утро, а хочется, чтобы голова не болела, то ребята просто брали в чашки пиво наливали и как будто чай пили. Прямо на завтраке», — рассказал Красноперов.

Красноперов выступал за «Закарпатье» с 2001-го по 2002-й годы, перейдя из киевского «Динамо-2» на правах аренды.