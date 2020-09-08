Вантух намерен бороться за место в основе Динамо

22-летний защитник отказался уходить в аренду

  • 08.09.2020 10:12
  • 1704 просмотра
  • 2 комментария
Вантух намерен бороться за место в основе Динамо
© Динамомания. Роман Вантух

22-летний левый защитник «Динамо» Роман Вантух намерен бороться за место в основе киевской команды. Футболист не хочет уходить в аренду в другой клуб.

«Еще перед началом летнего предсезонного сбора Роман Вантух ответил отказом на желание руководства клуба отправить его в годичную аренду в «Зарю», выразив желание бороться за место в основе. Излишне смело — думалось тогда. По прошествии полутора месяцев начинаешь проникаться уважением. И пониманием», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

С февраля по декабрь 2019-го года Вантух выступал за донецкий «Олимпик» на правах аренды. Вторую часть минувшего сезона футболист провел в аренде в «Александрии».

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 08.09.2020 11:34
    +1
    Запруть на лавочку
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.09.2020 11:10
    0
    Если продадут Миколенко, то будет хорошая замена.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 08.09.2020 11:34
    +1
    Запруть на лавочку
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.09.2020 11:10
    0
    Если продадут Миколенко, то будет хорошая замена.
    Ссылка
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