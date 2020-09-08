Вантух намерен бороться за место в основе Динамо

22-летний левый защитник «Динамо» Роман Вантух намерен бороться за место в основе киевской команды. Футболист не хочет уходить в аренду в другой клуб.
«Еще перед началом летнего предсезонного сбора Роман Вантух ответил отказом на желание руководства клуба отправить его в годичную аренду в «Зарю», выразив желание бороться за место в основе. Излишне смело — думалось тогда. По прошествии полутора месяцев начинаешь проникаться уважением. И пониманием», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
С февраля по декабрь 2019-го года Вантух выступал за донецкий «Олимпик» на правах аренды. Вторую часть минувшего сезона футболист провел в аренде в «Александрии».
Источник — Telegram
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