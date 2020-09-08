Олег КРАСНОПЕРОВ: «Курченко обещал, что зарплата будет как часы»

40-летний экс-игрок «Металлиста» Олег Красноперов рассказал о долгах, которые остались перед ним у харьковского клуба.

«Созвонился с ним (с Сергеем Курченко — прим. ред.), тогда уже был, по-моему, Рахаев. Уже был долг. Он пообещал, что премиальных не будет, будет только зарплата как часы. Я так понимаю, что часы у него встали. Мы больше зарплаты так и не увидели. Это был август. А зимой нам обещали-обещали, но так ничего и не выполнили», — рассказал Красноперов.

Красноперов защищал цвета «Металлиста» с 2013-го по 2015-й годы.