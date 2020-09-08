Бурда отправился в Барселону на операцию

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда вместе с клубным врачом отправился в Барселону для проведения операции на ахилловом сухожилии.

«Бурда. Операция. Вылетел в Барселону с клубным врачом», – сообщает телеграм-канал «Динамо Inside».

Напомним, Никита травмировался в контрольном матче с «Колосом» (1:0). Ранее сообщалось, что около полугода он будет без футбола.

Напомним, Бурда только недавно залечил травму колена, из-за которой не играл с сентября 2019 года. После этого 25-летний защитник успел сыграть в июле два официальных матча, получив после этого мышечную травму.