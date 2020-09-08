Бурда отправился в Барселону на операцию

Защитник киевского «Динамо» пропустит около полугода

  • 08.09.2020 09:33
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  • 1 комментарий
Бурда отправился в Барселону на операцию
© Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда вместе с клубным врачом отправился в Барселону для проведения операции на ахилловом сухожилии.

«Бурда. Операция. Вылетел в Барселону с клубным врачом», – сообщает телеграм-канал «Динамо Inside».

Напомним, Никита травмировался в контрольном матче с «Колосом» (1:0). Ранее сообщалось, что около полугода он будет без футбола

Напомним, Бурда только недавно залечил травму колена, из-за которой не играл с сентября 2019 года. После этого 25-летний защитник успел сыграть в июле два официальных матча, получив после этого мышечную травму. 

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 09:47
    -1
    На производстве сразу списали бы в архив.
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