ФОТО. Возняцки предстала в роли спасательницы

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки поделилась красивой фотографией, на которой она изображена на фоне моря в оранжевом купальнике. У многих он часто ассоциируется с известным сериалом «Спасатели Малибу».

«Спасатель на дежурстве», – написала Каролин в твиттере.

Отметим, что Возняцки завершила карьеру из-за проблем со здоровьем. Суммарно за свою карьеру она выиграла 30 турниров WTA, в том числе и Australian Open-2018.