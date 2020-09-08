ФОТО. Возняцки предстала в роли спасательницы

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки поделилась красивой фотографией, на которой она изображена на фоне моря в оранжевом купальнике. У многих он часто ассоциируется с известным сериалом «Спасатели Малибу».
«Спасатель на дежурстве», – написала Каролин в твиттере.
Отметим, что Возняцки завершила карьеру из-за проблем со здоровьем. Суммарно за свою карьеру она выиграла 30 турниров WTA, в том числе и Australian Open-2018.
Lifeguard on duty🏊🏻♀️😎 pic.twitter.com/xGC5JHJ13b— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 7, 2020
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Источник — Twitter
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