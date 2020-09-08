Определились все участники 1/4 финала US Open у мужчин

В Нью-Йорке состоялись все матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
В понедельник играла нижняя часть сетки, особых сенсаций не случилось.
В четвертьфинал вышли два россиянина Даниил Медведев и Андрей Рубльов, а также австралиец Алекса де Минаур и австриец Доминик Тим.
US Open. 1/8 финала (нижняя часть сетки)
[6] Маттео Берреттини – [10] Андрей Рублев – 6:4, 3:6, 3:6, 3:6
Фрэнсис Тиафу – [3] Даниил Медведев – 4:6, 1:6, 0:6
Вашек Поспишил – [21] Алекс де Минаур – 6:7(6), 3:6, 2:6
[15] Феликс Оже-Альяссим – [2] Доминик Тим – 6:7(1), 1:6, 1:6
Все пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
[20] Пабло Карреньо-Буста – [12] Денис Шаповалов
[27] Борна Чорич – [5] Александр Зверев
Нижняя часть сетки
[10] Андрей Рублев – [3] Даниил Медведев
[21] Алекс де Минаур – [2] Доминик Тим
Источник — Sport.ua
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