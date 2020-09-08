Определились все участники 1/4 финала US Open у мужчин

В Нью-Йорке состоялись все матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.

В понедельник играла нижняя часть сетки, особых сенсаций не случилось.



В четвертьфинал вышли два россиянина Даниил Медведев и Андрей Рубльов, а также австралиец Алекса де Минаур и австриец Доминик Тим.



US Open. 1/8 финала (нижняя часть сетки)

[6] Маттео Берреттини – [10] Андрей Рублев – 6:4, 3:6, 3:6, 3:6

Фрэнсис Тиафу – [3] Даниил Медведев – 4:6, 1:6, 0:6

Вашек Поспишил – [21] Алекс де Минаур – 6:7(6), 3:6, 2:6

[15] Феликс Оже-Альяссим – [2] Доминик Тим – 6:7(1), 1:6, 1:6

Все пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[20] Пабло Карреньо-Буста – [12] Денис Шаповалов

[27] Борна Чорич – [5] Александр Зверев

Нижняя часть сетки

[10] Андрей Рублев – [3] Даниил Медведев

[21] Алекс де Минаур – [2] Доминик Тим