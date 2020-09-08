Определились все участники 1/4 финала US Open у мужчин

На турнире осталось очень много молодых теннисистов

  • 08.09.2020 07:20
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Определились все участники 1/4 финала US Open у мужчин
© US Open. Доминик Тим

В Нью-Йорке состоялись все матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.

В понедельник играла нижняя часть сетки, особых сенсаций не случилось.
 
В четвертьфинал вышли два россиянина Даниил Медведев и Андрей Рубльов, а также австралиец Алекса де Минаур и австриец Доминик Тим.
 
US Open. 1/8 финала (нижняя часть сетки)

[6]  Маттео Берреттини – [10]  Андрей Рублев – 6:4, 3:6, 3:6, 3:6
 Фрэнсис Тиафу – [3]  Даниил Медведев – 4:6, 1:6, 0:6

 Вашек Поспишил – [21]  Алекс де Минаур – 6:7(6), 3:6, 2:6
[15]  Феликс Оже-Альяссим – [2]  Доминик Тим – 6:7(1), 1:6, 1:6

Все пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[20]  Пабло Карреньо-Буста – [12]  Денис Шаповалов
[27]  Борна Чорич – [5]  Александр Зверев

Нижняя часть сетки

[10]  Андрей Рублев – [3]  Даниил Медведев
[21]  Алекс де Минаур – [2]  Доминик Тим

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Источник — Sport.ua

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