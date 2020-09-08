ВИДЕО. Куарежма на белом коне приехал на базу Витории Гимарайнш

Звезда португальского футбола Рикарду Куарежма перебрался в «Виторию Гимарайнш». 36-летний футболист подписал двухлетний контракт с клубом.

«Витория Гимарайнш» атмосферным видео представила Куарежму. Футболист покинул средневековый замок и верхом на белом коне отправился в свой новый клуб.

Long Live the KING 👑

A Dinastia 𝕼uaresma começa agora 🐎

@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

36-летний Куарежма за свою карьеру поиграл за «Барселону», «Интер» и «Челси». Также он является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Последним клубом португальца был турецкий клуб «Касымпаша».