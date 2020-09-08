ВИДЕО. Куарежма на белом коне приехал на базу Витории Гимарайнш

Звезда португальского футбола Рикарду Куарежма перебрался в «Виторию Гимарайнш». 36-летний футболист подписал двухлетний контракт с клубом.
«Витория Гимарайнш» атмосферным видео представила Куарежму. Футболист покинул средневековый замок и верхом на белом коне отправился в свой новый клуб.
Long Live the KING 👑— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020
A Dinastia 𝕼uaresma começa agora 🐎
@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq
36-летний Куарежма за свою карьеру поиграл за «Барселону», «Интер» и «Челси». Также он является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
Последним клубом португальца был турецкий клуб «Касымпаша».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.