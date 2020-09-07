Босния и Герцеговина
1:2
Польша
07.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига наций. Польша обыграла Боснию, поражение Нидерландов

Италия и Польша набрали по 3 очка

  • 07.09.2020 23:43
  • 346 просмотров
  • 2 комментария
Лига наций. Польша обыграла Боснию, поражение Нидерландов
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Состоялись два матча в группе 1 Дивизиона A Лиги наций. Нидерланды на своем поле уступили Италии, которая добыла минимальную победу благодаря голу Николо Бареллы.

В другой встрече дня Польша справилась с Боснией со счетом 2:1.

Лига наций. Дивизион A.

Босния - Польша 1:2
Голы: Хайрадинович, 24 (с пен) - Глик, 45, Гросицки, 67

Нидерланды - Италия 0:1
Голы: Барелла, 45

Таблица по итогам двух туров

1. Италия - 4
2. Нидерланды - 3
3. Польша - 3
4. Босния - 1

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
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    Oleg.
      Oleg., 07.09.2020 23:50
    0
    «Ліга націй. Польща обіграла Боснію, ураження Нідерландів» ....Яке мля «ураження» ? Замахали совки.
    Ссылка
    Oleg.
      Oleg., 07.09.2020 23:50
    0
    «Ліга націй. Польща обіграла Боснію, ураження Нідерландів» ....Яке мля «ураження» ? Замахали совки.
    Ссылка
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