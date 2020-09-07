Лига наций. Польша обыграла Боснию, поражение Нидерландов

Состоялись два матча в группе 1 Дивизиона A Лиги наций. Нидерланды на своем поле уступили Италии, которая добыла минимальную победу благодаря голу Николо Бареллы.
В другой встрече дня Польша справилась с Боснией со счетом 2:1.
Лига наций. Дивизион A.
Босния - Польша 1:2
Голы: Хайрадинович, 24 (с пен) - Глик, 45, Гросицки, 67
Нидерланды - Италия 0:1
Голы: Барелла, 45
Таблица по итогам двух туров
1. Италия - 4
2. Нидерланды - 3
3. Польша - 3
4. Босния - 1
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Источник — Sport.ua
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