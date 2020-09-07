Коронавируса в команде уже нет. ФК Львов готов к первому матчу сезона УПЛ

ФК «Львов» на официальном сайте сообщил, что после двух недель все игроки первой и молодежной команды прошли тесты на коронавирус, которые были негативными.

Ранее ряд футболистов первой команды заболели, поэтому матч стартового тура сезона УПЛ против «Миная» пришлось перенести,

В клубе заявляют, что теперь готовы и команда выйдет на поле 12-го сентября в поединке с «Колосом».