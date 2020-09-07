Виктор СКРИПНИК: «Довольны тренировочным процессом»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от мини-сбора, который команда провела во время паузы на матчи сборных:
«Старались продуктивно заполнить паузу. Вижу, что команда хорошо поработала. Сейчас начинается недельный цикл у нас.
Контрольная игра против «Александрии»? Результат радует. Довольны тренировочным процессом, как ребята работают».
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Источник — ТК Футбол
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