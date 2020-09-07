Виктор СКРИПНИК: «Довольны тренировочным процессом»

Наставник «Зари» - о подготовке команды к возобновлению сезона

  • 07.09.2020 21:59
  • 854 просмотра
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Довольны тренировочным процессом»
© ФК Динамо Киев. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от мини-сбора, который команда провела во время паузы на матчи сборных:

«Старались продуктивно заполнить паузу. Вижу, что команда хорошо поработала. Сейчас начинается недельный цикл у нас.

Контрольная игра против «Александрии»? Результат радует. Довольны тренировочным процессом, как ребята работают».

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Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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    Олег Тимофеюк
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      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 22:12
    0
    Шикарный тренер, удачи!
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    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 22:12
    0
    Шикарный тренер, удачи!
    Ссылка
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