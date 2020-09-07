Василий КОБИН: «Думаю, у Миная будет еще 2-3 новичка»

Наставник «Миная» Василий Кобин рассказал, что новичок УПЛ в ближайшее время планирует подписать еще нескольких новых футболистов.

«Мы присматриваемся к ряду игроков. У нас есть позиции, на которых хотелось бы дополнительных игроков для конкуренции».

«Думаю, что до закрытия трансферного окна будет еще 2-3 новичка», - сказал Кобин.

Ранее команду усилили Антон Каниболоцкий, Максим Лопыренок, Денис Кожанов, Антон Шиндер, Мислав Матич и другие.