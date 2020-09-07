Василий КОБИН: «Думаю, у Миная будет еще 2-3 новичка»

Новичок УПЛ планирует усилить состав

  • 07.09.2020 22:29
  • 1056 просмотров
  • 5 комментариев
Василий КОБИН: «Думаю, у Миная будет еще 2-3 новичка»
© instagram.com

Наставник «Миная» Василий Кобин рассказал, что новичок УПЛ в ближайшее время планирует подписать еще нескольких новых футболистов.

«Мы присматриваемся к ряду игроков. У нас есть позиции, на которых хотелось бы дополнительных игроков для конкуренции».

«Думаю, что до закрытия трансферного окна будет еще 2-3 новичка», - сказал Кобин.

Ранее команду усилили Антон Каниболоцкий, Максим Лопыренок, Денис Кожанов, Антон Шиндер, Мислав Матич и другие.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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    bolelschik
      bolelschik, 07.09.2020 23:41
    +1
    У России один новичок, а у Миная аж два
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 07.09.2020 23:14
    0
    Ты поукуратьнее с новичком, с ним шутить не надо
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 07.09.2020 22:56
    -1
    Минай это пи...ц!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 07.09.2020 22:39
    +1
    Жека, давай!
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 07.09.2020 23:41
    +1
    У России один новичок, а у Миная аж два
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 07.09.2020 22:39
    +1
    Жека, давай!
    Ссылка
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 07.09.2020 23:14
    0
    Ты поукуратьнее с новичком, с ним шутить не надо
    Ссылка
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