Спортивный директор ПСЖ: «Мы задумались - черт, можно подписать Месси»

Парижанам интересен этот вариант

  • 07.09.2020 20:27
  • 954 просмотра
  • 2 комментария
Спортивный директор ПСЖ: «Мы задумались - черт, можно подписать Месси»
© AS

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что клуб был готов участвовать в борьбе за Лионеля Месси, когда игрок объявил о своем желании уйти из «Барселоны».

«Когда Месси заявил, что хочет сменить команду, то мы были крайне заинтересованы. Мы подумали - черт возьми, есть реальный шанс подписать Месси. Хотя, с учетом финансовой ситуации, это было бы сложно».

«Дэвид Бекхэм был в ПСЖ? Был. Окажется ли здесь Месси? Посмотрим», - сказал Леонардо.

Месси решил остаться в «Барселоне» еще на сезон, но через год сможет покинуть команду свободным агентом.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.09.2020 20:49
    0
    Неймара хвати вам 220-миллионного. !!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:36
    0
    Мечтать не вредно.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.09.2020 20:49
    0
    Неймара хвати вам 220-миллионного. !!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:36
    0
    Мечтать не вредно.
    Ссылка
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