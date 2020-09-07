Спортивный директор ПСЖ: «Мы задумались - черт, можно подписать Месси»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что клуб был готов участвовать в борьбе за Лионеля Месси, когда игрок объявил о своем желании уйти из «Барселоны».

«Когда Месси заявил, что хочет сменить команду, то мы были крайне заинтересованы. Мы подумали - черт возьми, есть реальный шанс подписать Месси. Хотя, с учетом финансовой ситуации, это было бы сложно».

«Дэвид Бекхэм был в ПСЖ? Был. Окажется ли здесь Месси? Посмотрим», - сказал Леонардо.

Месси решил остаться в «Барселоне» еще на сезон, но через год сможет покинуть команду свободным агентом.