Спортивный директор ПСЖ: «Мы задумались - черт, можно подписать Месси»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что клуб был готов участвовать в борьбе за Лионеля Месси, когда игрок объявил о своем желании уйти из «Барселоны».
«Когда Месси заявил, что хочет сменить команду, то мы были крайне заинтересованы. Мы подумали - черт возьми, есть реальный шанс подписать Месси. Хотя, с учетом финансовой ситуации, это было бы сложно».
«Дэвид Бекхэм был в ПСЖ? Был. Окажется ли здесь Месси? Посмотрим», - сказал Леонардо.
Месси решил остаться в «Барселоне» еще на сезон, но через год сможет покинуть команду свободным агентом.
Источник — AS
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