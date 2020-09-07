В команде Зинченко два случая коронавируса. Заболели защитник и хавбек

В составе «Манчестер Сити» заболели Эмерик Ляпорт и Рияд Марез

  • 07.09.2020 19:38
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  • 1 комментарий
В команде Зинченко два случая коронавируса. Заболели защитник и хавбек
© Skysports.com

«Манчестер Сити» объявил о том, что в команде выявлены два случая коронавируса - заболели защитник Эмерик Ляпорт и полузащитник Рияд Марез.

Оба не имеют никаких симптомов и две недели будут находиться дома.

Если через 14 дней тесты будут негативными, то игроки смогут готовиться к матчу чемпионата Англии.

Команда Александра Зинченко откроет сезон матчем с «Вулверхэмптоном».

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Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.09.2020 19:40
    -2
    Интересно, а Вулверхемптон попросит матч перенести, как это сделали кроты иль нет?
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