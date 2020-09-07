В команде Зинченко два случая коронавируса. Заболели защитник и хавбек

«Манчестер Сити» объявил о том, что в команде выявлены два случая коронавируса - заболели защитник Эмерик Ляпорт и полузащитник Рияд Марез.

Оба не имеют никаких симптомов и две недели будут находиться дома.

Если через 14 дней тесты будут негативными, то игроки смогут готовиться к матчу чемпионата Англии.

Команда Александра Зинченко откроет сезон матчем с «Вулверхэмптоном».