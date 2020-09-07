В команде Зинченко два случая коронавируса. Заболели защитник и хавбек

«Манчестер Сити» объявил о том, что в команде выявлены два случая коронавируса - заболели защитник Эмерик Ляпорт и полузащитник Рияд Марез.
Оба не имеют никаких симптомов и две недели будут находиться дома.
Если через 14 дней тесты будут негативными, то игроки смогут готовиться к матчу чемпионата Англии.
Команда Александра Зинченко откроет сезон матчем с «Вулверхэмптоном».
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Источник — BBC
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