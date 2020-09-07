Во вторник, 8 сентября, в поединке 2-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Дании и Англии.
Поединок состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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