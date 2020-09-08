Катарина Завацкая – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 8 сентября, украинка Катарина Завацкая (№108 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире международной серии в Стамбуле.

В первом круге 20-летняя украинка сразится против Паулы Бадосы Хиберт из Испании (№94 WTA).

Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Соррибес Тормо – Уотсон. Ориентировочное время начала матча 14:30 по Киеву.

Ранее девушки один раз играли между собой, победила украинка (Q2 Лугано-2019, грунт).

В следующем раунде победительница матча сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№82 WTA) или британки Хизер Уотсон (№54 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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