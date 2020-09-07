ФОТО. Рома представила резервную форму на новый сезон

Римский клуб будет играть в черном комплекте

  • 07.09.2020 18:09
  • 773 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Рома представила резервную форму на новый сезон
© ФК Рома

«Рома» представила третий комплект формы на сезон 2020/2021. Его основные цвета – черный и оранжевый:

Ранее сообщалось о том, что «Рома» готова выкупить у «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга за 20 миллионов евро.

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Источник — ФК Рома

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.09.2020 18:38
    +2
    Клас. Кротам би така підійшла. Кольори їх, а стиль крутий.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.09.2020 18:38
    +2
    Клас. Кротам би така підійшла. Кольори їх, а стиль крутий.
    Ссылка
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