ФОТО. Рома представила резервную форму на новый сезон

«Рома» представила третий комплект формы на сезон 2020/2021. Его основные цвета – черный и оранжевый:

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Here is our Nike third kit for 2020-21! 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/ua5qa7I9Ka — AS Roma English (@ASRomaEN) September 7, 2020

Ранее сообщалось о том, что «Рома» готова выкупить у «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга за 20 миллионов евро.