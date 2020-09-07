Собуцкий подал апелляцию на решение КДК УАФ о пожизненном отстранении

Президент «Агробизнеса» не собирается соглашаться с пожизненной дисквалификацией от футбола

  • 07.09.2020 16:36
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Собуцкий подал апелляцию на решение КДК УАФ о пожизненном отстранении
© ФК Агробизнес. Олег Собуцкий

Адвокат президента «Агробизнеса» Олега Собуцкого Виталий Бойчук рассказал об оспаривании решения КДК УАФ о пожизненном отстранении от футбола.

– Пожизненная дисквалификация Олега Собуцкого уже вступила в силу или вы еще будете оспаривать ее?
– Мы подали апелляции - от Собуцкого, и от клуба. Заседание апелляционного комитета УАФ пока не назначалось.

– Фактически сейчас он может беспрепятственно вести футбольную деятельность?
– До решения апелляционного комитета – да, ведь решение КДК не вступило в законную силу.

– А идет расследование этого дела со стороны правоохранительных органов? Ведь арбитр Иванов написал заявление в полицию на Собуцкого.
– Видимо идет. О его ходе нам не известно. Собуцкого вызвали на допрос.

– Как оцените ваши шансы на успешную апелляцию в комитете УАФ?
– Мы считаем, что применены наказания не являются справедливыми. Оценить шансы трудно. Если рассмотрение будет справедливым – апелляции хотя бы частично удовлетворят. Если апелляционный комитет получит указания от руководителей УАФ, решение КДК оставят без изменений.

– В таком случае готовы оспаривать дальше, в Лозанне, например?
– Да, конечно. В апелляциях мы акцентировали внимание на судебной практике Лозанны.

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Источник — Трибуна

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