ФОТО. Челси удивил болельщиков третьим комплектом формы

Форма выполнена в ярко-красном и синем цветах

  • 07.09.2020 12:39
  • 2048 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Челси удивил болельщиков третьим комплектом формы
© ФК Челси

Лондонский «Челси» представил необычный третий комплект игровой формы на предстоящий сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Уточняется, что шорты будут красные, а гетры – синие.

Комплект также вдохновлен разными формами «Челси» времен 1990-х годов, а также кроссовками Air Max 180, выпущенными в 1991-м.

 

 

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Источник — ФК Челси

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:46
    -1
    Весьма неплохо, нормас.
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