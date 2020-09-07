ФОТО. Челси удивил болельщиков третьим комплектом формы

Лондонский «Челси» представил необычный третий комплект игровой формы на предстоящий сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Уточняется, что шорты будут красные, а гетры – синие.

Комплект также вдохновлен разными формами «Челси» времен 1990-х годов, а также кроссовками Air Max 180, выпущенными в 1991-м.