Сидорчук — Бурде: «Будь сильным, Никитос»

29-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поддержал 25-летнего защитника Никиту Бурду, который получил тяжелую травму.
«Будь сильным, Никитос. Мы всегда рядом», — написал Сидорчук в Instagram.
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Источник — Instagram
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