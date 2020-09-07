Футболисты Динамо пообщаются с болельщиками онлайн

Встреча состоится во вторник, 8-го сентября

  • 07.09.2020 11:53
  • 769 просмотров
  • 2 комментария
Футболисты Динамо пообщаются с болельщиками онлайн
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 8 сентября, фан-клуб ФК «Динамо» (Киев) организует для болельщиков встречу с игроками команды в режиме онлайн.

В прямой трансляции встреча будет показана на канале «Динамо Киев» в Youtube.

Все желающие смогут задать вопросы футболист в режиме онлайн в чате трансляции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:42
    -3
    Виктор Иванов, 07.09.2020 12:15
    С одними болельщиками, или с фанами и ультрас тоже?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 12:15
    -2
    С одними болельщиками, или с фанами и ультрас тоже?
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности