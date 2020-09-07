Футболисты Динамо пообщаются с болельщиками онлайн

Во вторник, 8 сентября, фан-клуб ФК «Динамо» (Киев) организует для болельщиков встречу с игроками команды в режиме онлайн.

В прямой трансляции встреча будет показана на канале «Динамо Киев» в Youtube.

Все желающие смогут задать вопросы футболист в режиме онлайн в чате трансляции.