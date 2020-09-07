Артем ФРАНКОВ: «Харатин — это четкая замена Степаненко»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о 25-летнем полузащитнике сборной Украины Игоре Харатине.
«18 процентов оказались правы: Харатин — это четкая, по позиции, замена Степаненко. Что ж, ему 25 — он моложе всех конкурентов...», — написал Франков.
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Да у нас таких хоть пруд пруди.
Один матч сыграют, а потом проваливаются.
Да у нас таких хоть пруд пруди.
Один матч сыграют, а потом проваливаются.
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