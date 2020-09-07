Артем ФРАНКОВ: «Харатин — это четкая замена Степаненко»

Специалист поделился мнением о полузащитнике сборной Украины

  • 07.09.2020 09:47
  • 8456 просмотров
  • 25 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Харатин — это четкая замена Степаненко»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о 25-летнем полузащитнике сборной Украины Игоре Харатине.

«18 процентов оказались правы: Харатин — это четкая, по позиции, замена Степаненко. Что ж, ему 25 — он моложе всех конкурентов...», — написал Франков.

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(39 голосов)

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Комментарии
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 07.09.2020 13:14
    +1
    При этом Сидорчук выйдя на замену вместо него оказался намного полезнее.
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    samird
    online
      samird, 07.09.2020 13:14
    0
    Комментаторы, вы что даже такой плоский сарказм не можете разглядеть?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 07.09.2020 13:04
    0
    Жаль Коноплянки не было,рекорд бы побили..
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 07.09.2020 12:21
    0
    Lucky Lucky, 07.09.2020 11:35
    справедливости ради стоит сказать, что он и должен страховать ту зону и фолил он уже непосредственно в штрафной, почти на линии с вратарской на секундочку, а встречать он его должен был ещё на линии штрафной, если уж страховал.
    Я его не оправдываю. Но не чисто его вина в голе.. Всех собак вешать на одного после такой игры сборной - глупо
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 07.09.2020 12:20
    -1
    Vladlen, 07.09.2020 11:18
    Игру провалили все, но больше всего Харатин, Тымчик, и Кривцов. Конечно это ошибка Шевченко, после такой напряженной игры против Швейцарии, ставить в состав Тымчика и Михаличенко, как раз на эти позиции у Украины есть хорошая альтернатива. Ну и Харатин на таком уровне еще некогда не играл и сразу ставить его против Испании. Эксперименты Шевченко не удались, надеюсь против Германии он выберет более проверенный состав или очередного крупного поражения не избежать.
    Шевченко смотрит по тренировкам. Видит, кто в какой форме.. А мы рассуждаем постфактум уже.. А вот получилось бы и все кричали бы что он гений)
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.09.2020 12:14
    +1
    Я вижу , с юмором у нас вообще проблема - это же надо подколку принять вправду ? И ведь не лечится это ...
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.09.2020 12:11
    -2
    janu0320, 07.09.2020 10:56
    кого вместо кривцова, вы сейчас скажите шабанова, это ещё лучше будет.
    Да кого угодно , хуже ведь куда ?
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:08
    -4
    Я смотрю этот косоглазый птеродактиль совсем плох, у Стёпы нет замены, он лучший.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 07.09.2020 11:55
    0
    Артемка совсем плох. Команда слила всю борьбу в центре, а Харатин "справился"
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 11:45
    +1
    Очередной бредовый поиск звёзд. Фати однозначно будущая звезда, а наши скульпторы звёзд лепят их из пластилина - на одну, две игры . ..
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 11:38
    +1
    Очередная новая белая надежда.
    Да у нас таких хоть пруд пруди.
    Один матч сыграют, а потом проваливаются.
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    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 07.09.2020 11:35
    0
    solart1964, 07.09.2020 11:07
    Ага.. Все резко забыли, кого испанец перед пенкой качнул, как первокласника на бровке, а потом Кривцов в пожарном темпе зону закрывал и сфолил. Да и кто бы не сфолил в той ситуации с этим вертлявым хлопцем? К тому же он, не смотря на свои годы, как опытный за ногу зацепился. Не иначе у Рамоса уроки берет))))
    справедливости ради стоит сказать, что он и должен страховать ту зону и фолил он уже непосредственно в штрафной, почти на линии с вратарской на секундочку, а встречать он его должен был ещё на линии штрафной, если уж страховал.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 07.09.2020 11:34
    +1
    waw, 07.09.2020 10:35
    коли п"ятов стоїть на лінії воротарського майданчика,треба,щоб хтось стояв у воротах,навіть вибити м"яч не те,що свому,а в поле -проблема,лупить в аут,п"ятов,а ще кривцов -то просто тренерський геній шеви,3 голи кривцова і навіть не поміняв- нема претензій,тоді всі питання до тренера !
    Ну да, уверенно будешь стоять, когда знаешь, что вся твоя защита картонная и на твои ворота каждую минуту идёт опаснейший момент
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 07.09.2020 11:18
    +1
    Игру провалили все, но больше всего Харатин, Тымчик, и Кривцов. Конечно это ошибка Шевченко, после такой напряженной игры против Швейцарии, ставить в состав Тымчика и Михаличенко, как раз на эти позиции у Украины есть хорошая альтернатива. Ну и Харатин на таком уровне еще некогда не играл и сразу ставить его против Испании. Эксперименты Шевченко не удались, надеюсь против Германии он выберет более проверенный состав или очередного крупного поражения не избежать.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 07.09.2020 11:12
    +4
    solart1964, 07.09.2020 11:07
    Ага.. Все резко забыли, кого испанец перед пенкой качнул, как первокласника на бровке, а потом Кривцов в пожарном темпе зону закрывал и сфолил. Да и кто бы не сфолил в той ситуации с этим вертлявым хлопцем? К тому же он, не смотря на свои годы, как опытный за ногу зацепился. Не иначе у Рамоса уроки берет))))
    Нифига он не цеплялся, Кривцов его откровенно подсек. На что надеялся?
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 07.09.2020 11:10
    +3
    umnuy2, 07.09.2020 11:01
    Харатин провалил игру
    Степаненко уже не раз доказал, что Шахтер и сборная с ним и без него и это разные команды. Однако хейтеры его продолжают на пенсию отправлять с завидным упорством.. А потом рассказывают, что нет игры..)
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 07.09.2020 11:07
    0
    janu0320, 07.09.2020 11:01
    вы за своим тымчиком лучше следите. оправдание его игры только что он не центральный защитник, не последний кто ближе всего к мячу находился перед пропущенным голом. есть такие люди, кто последний прикоснулся к поломанной вещи, тот и виноват, у вас также во всём виноват Кривцов и Пятов.
    Ага.. Все резко забыли, кого испанец перед пенкой качнул, как первокласника на бровке, а потом Кривцов в пожарном темпе зону закрывал и сфолил. Да и кто бы не сфолил в той ситуации с этим вертлявым хлопцем? К тому же он, не смотря на свои годы, как опытный за ногу зацепился. Не иначе у Рамоса уроки берет))))
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.09.2020 11:01
    +4
    Харатин провалил игру
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 11:01
    +2
    вы за своим тымчиком лучше следите. оправдание его игры только что он не центральный защитник, не последний кто ближе всего к мячу находился перед пропущенным голом. есть такие люди, кто последний прикоснулся к поломанной вещи, тот и виноват, у вас также во всём виноват Кривцов и Пятов.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 07.09.2020 11:00
    +1
    Рівень Ференцвароша, не більше!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.09.2020 10:24
    +8
    Я удивился когда его заменили, не знал что он вообще играет. Я не думаю что Ференцварош лучше ЗАРИ, он не вырос в классе!!!
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    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.09.2020 10:16
    +8
    Человек по статистике вступил только в 1 единоборство, и то проиграл, за 60 с лишним минут... И это замена Степаненко? Ну-ну, Артем батькович...
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 07.09.2020 11:12
    +4
    solart1964, 07.09.2020 11:07
    Ага.. Все резко забыли, кого испанец перед пенкой качнул, как первокласника на бровке, а потом Кривцов в пожарном темпе зону закрывал и сфолил. Да и кто бы не сфолил в той ситуации с этим вертлявым хлопцем? К тому же он, не смотря на свои годы, как опытный за ногу зацепился. Не иначе у Рамоса уроки берет))))
    Нифига он не цеплялся, Кривцов его откровенно подсек. На что надеялся?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.09.2020 11:01
    +4
    Харатин провалил игру
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 07.09.2020 10:19
    +4
    Сидорчук вийшов на заміну і отримав найкращу оцінку, Харатін слабуватий
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 07.09.2020 11:10
    +3
    umnuy2, 07.09.2020 11:01
    Харатин провалил игру
    Степаненко уже не раз доказал, что Шахтер и сборная с ним и без него и это разные команды. Однако хейтеры его продолжают на пенсию отправлять с завидным упорством.. А потом рассказывают, что нет игры..)
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 07.09.2020 10:35
    +3
    коли п"ятов стоїть на лінії воротарського майданчика,треба,щоб хтось стояв у воротах,навіть вибити м"яч не те,що свому,а в поле -проблема,лупить в аут,п"ятов,а ще кривцов -то просто тренерський геній шеви,3 голи кривцова і навіть не поміняв- нема претензій,тоді всі питання до тренера !
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 11:01
    +2
    вы за своим тымчиком лучше следите. оправдание его игры только что он не центральный защитник, не последний кто ближе всего к мячу находился перед пропущенным голом. есть такие люди, кто последний прикоснулся к поломанной вещи, тот и виноват, у вас также во всём виноват Кривцов и Пятов.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 07.09.2020 13:14
    +1
    При этом Сидорчук выйдя на замену вместо него оказался намного полезнее.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.09.2020 12:14
    +1
    Я вижу , с юмором у нас вообще проблема - это же надо подколку принять вправду ? И ведь не лечится это ...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 11:45
    +1
    Очередной бредовый поиск звёзд. Фати однозначно будущая звезда, а наши скульпторы звёзд лепят их из пластилина - на одну, две игры . ..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 11:38
    +1
    Очередная новая белая надежда.
    Да у нас таких хоть пруд пруди.
    Один матч сыграют, а потом проваливаются.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 07.09.2020 11:34
    +1
    waw, 07.09.2020 10:35
    коли п"ятов стоїть на лінії воротарського майданчика,треба,щоб хтось стояв у воротах,навіть вибити м"яч не те,що свому,а в поле -проблема,лупить в аут,п"ятов,а ще кривцов -то просто тренерський геній шеви,3 голи кривцова і навіть не поміняв- нема претензій,тоді всі питання до тренера !
    Ну да, уверенно будешь стоять, когда знаешь, что вся твоя защита картонная и на твои ворота каждую минуту идёт опаснейший момент
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 07.09.2020 11:18
    +1
    Игру провалили все, но больше всего Харатин, Тымчик, и Кривцов. Конечно это ошибка Шевченко, после такой напряженной игры против Швейцарии, ставить в состав Тымчика и Михаличенко, как раз на эти позиции у Украины есть хорошая альтернатива. Ну и Харатин на таком уровне еще некогда не играл и сразу ставить его против Испании. Эксперименты Шевченко не удались, надеюсь против Германии он выберет более проверенный состав или очередного крупного поражения не избежать.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 07.09.2020 11:00
    +1
    Рівень Ференцвароша, не більше!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 07.09.2020 13:14
    0
    Комментаторы, вы что даже такой плоский сарказм не можете разглядеть?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 07.09.2020 13:04
    0
    Жаль Коноплянки не было,рекорд бы побили..
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 07.09.2020 12:21
    0
    Lucky Lucky, 07.09.2020 11:35
    справедливости ради стоит сказать, что он и должен страховать ту зону и фолил он уже непосредственно в штрафной, почти на линии с вратарской на секундочку, а встречать он его должен был ещё на линии штрафной, если уж страховал.
    Я его не оправдываю. Но не чисто его вина в голе.. Всех собак вешать на одного после такой игры сборной - глупо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 07.09.2020 11:55
    0
    Артемка совсем плох. Команда слила всю борьбу в центре, а Харатин "справился"
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 07.09.2020 11:35
    0
    solart1964, 07.09.2020 11:07
    Ага.. Все резко забыли, кого испанец перед пенкой качнул, как первокласника на бровке, а потом Кривцов в пожарном темпе зону закрывал и сфолил. Да и кто бы не сфолил в той ситуации с этим вертлявым хлопцем? К тому же он, не смотря на свои годы, как опытный за ногу зацепился. Не иначе у Рамоса уроки берет))))
    справедливости ради стоит сказать, что он и должен страховать ту зону и фолил он уже непосредственно в штрафной, почти на линии с вратарской на секундочку, а встречать он его должен был ещё на линии штрафной, если уж страховал.
    Ссылка
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