Мальта – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура Лиги наций сборные Мальты и Латвии сыграли вничью со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Мальта - Латвия
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Давис Икаунекс (Латвия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Кириан Нвоко (Мальта).
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Источник — Sport.ua
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