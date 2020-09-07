Венгрия – Россия – 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура Лиги наций сборная Венгрии на своем поле уступила национальной команде России со счетом 2:3.
Лучшие моменты матча Венгрия - Россия
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Неманья Николич (Венгрия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Фигейро Фернандес (Россия).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Магомед Оздоев (Россия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Миранчук (Россия).
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Источник — Sport.ua
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