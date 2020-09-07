Косово – Греция – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура Лиги наций сборная Греции обыграла национальную команду Косова со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Косово - Греция
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернард Бериша (Косово).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Сиовас (Греция).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Лимниос (Греция).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.