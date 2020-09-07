Ирландия – Финляндия – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче второго тура Лиги наций сборная Ирландии на своем поле минимально уступила национальной команде Финляндии со счетом 0:1.
Лучшие моменты матча Ирландия - Финляндия
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Йенсен (Финляндия).
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Источник — Sport.ua
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