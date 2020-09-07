ЭНРИКЕ: «Если нужно, мы могли оказать и более серьезный прессинг Украине»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал победу над сборной Украины

  • 07.09.2020 00:59
  • 910 просмотров
  • 5 комментариев
ЭНРИКЕ: «Если нужно, мы могли оказать и более серьезный прессинг Украине»
© Twitter. Луис Энрике и Ансу Фати

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над сборной Украины (4:0) в матче 2-го тура Лиги наций:

«Думаю, мы были сегодня на высоте. Нам удалось реализовать все, что запланировали на этот матч. Мы и в обороне сыграли организованно, и в атаке использовали достаточно своих шансов. Были, конечно, определенные недочеты, но без этого не обходится ни один матч.

Наш план на игру полностью сработал, а все футболисты действовали со страстью с первой и до последней минуты матча. При этом, мы могли при необходимости оказывать и более серьезный прессинг.

Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю. Плодотворно провели время. От каждого игрока, без каких-либо исключений, я получил именно то, чего и ждал – идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее.

Ансу Фати? В 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. Происходящее с ним сейчас, он воспринимает скромно и непринужденно».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Макс Фостер
      Макс Фостер, 07.09.2020 03:01
    +3
    С такой дырявой защитой как у Украины, то с Германией будет все 5-0, и 7-0.
    Ссылка
    Александр Щуцкий
      Александр Щуцкий, 07.09.2020 02:38
    +4
    Защиты нет
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.09.2020 02:17
    +4
    Луис Энрике тонко намекнул, что у нас в сборной физруки)
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 01:56
    +5
    Конечно могли, против этих трупиков))
    На поле была одна команда.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 01:23
    +11
    Если бы Испания включила максимальные мощности, мы легко могли бы поставить рекорд сборной 0-7 или 0-8.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 01:23
    +11
    Если бы Испания включила максимальные мощности, мы легко могли бы поставить рекорд сборной 0-7 или 0-8.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 01:56
    +5
    Конечно могли, против этих трупиков))
    На поле была одна команда.
    Ссылка
    Александр Щуцкий
      Александр Щуцкий, 07.09.2020 02:38
    +4
    Защиты нет
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.09.2020 02:17
    +4
    Луис Энрике тонко намекнул, что у нас в сборной физруки)
    Ссылка
    Макс Фостер
      Макс Фостер, 07.09.2020 03:01
    +3
    С такой дырявой защитой как у Украины, то с Германией будет все 5-0, и 7-0.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности