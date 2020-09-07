ЭНРИКЕ: «Если нужно, мы могли оказать и более серьезный прессинг Украине»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над сборной Украины (4:0) в матче 2-го тура Лиги наций:

«Думаю, мы были сегодня на высоте. Нам удалось реализовать все, что запланировали на этот матч. Мы и в обороне сыграли организованно, и в атаке использовали достаточно своих шансов. Были, конечно, определенные недочеты, но без этого не обходится ни один матч.

Наш план на игру полностью сработал, а все футболисты действовали со страстью с первой и до последней минуты матча. При этом, мы могли при необходимости оказывать и более серьезный прессинг.

Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю. Плодотворно провели время. От каждого игрока, без каких-либо исключений, я получил именно то, чего и ждал – идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее.

Ансу Фати? В 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. Происходящее с ним сейчас, он воспринимает скромно и непринужденно».