ЗИНЧЕНКО: «Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на Евро»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Испании (0:4) в матче 2-го тура Лиги наций:

«Все и так было видно. Нам есть куда расти. Надо смотреть на наши ошибки. Да, может сказалось наше физическое состояние. Прежде всего, хочу сказать, что Испания играет совершенно на другом уровне. И нам нужно стремиться к этому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером.

Нам предстоит очень много работы. Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Поэтому будем делать анализ игры и улучшать свои кондиции и свою игру.

Швейцария играла по другой схеме, у них было три центральных защитника, их крайние защитники играли очень высоко. Здесь же ситуация была другая. У Испании футболисты отходили ближе к середине поля и ждали моменты, когда нас закрывать, ждали плохой передачи или плохого приема. Делали численное преимущество на участке поля и отбирали мяч. Испанцы вели свою игру, перемещали мяч слева направо, чтобы мы раскрывались, чтобы у нас было пространство в обороне. Потом они грамотно использовали эти дыры и выходили из обороны в атаку».