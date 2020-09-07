ЗИНЧЕНКО: «Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на Евро»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал фиаско команды от Испании

  • 07.09.2020 00:49
  • 1117 просмотров
  • 14 комментариев
ЗИНЧЕНКО: «Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на Евро»
© YouTube. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Испании (0:4) в матче 2-го тура Лиги наций:

«Все и так было видно. Нам есть куда расти. Надо смотреть на наши ошибки. Да, может сказалось наше физическое состояние. Прежде всего, хочу сказать, что Испания играет совершенно на другом уровне. И нам нужно стремиться к этому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером.

Нам предстоит очень много работы. Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Поэтому будем делать анализ игры и улучшать свои кондиции и свою игру.

Швейцария играла по другой схеме, у них было три центральных защитника, их крайние защитники играли очень высоко. Здесь же ситуация была другая. У Испании футболисты отходили ближе к середине поля и ждали моменты, когда нас закрывать, ждали плохой передачи или плохого приема. Делали численное преимущество на участке поля и отбирали мяч. Испанцы вели свою игру, перемещали мяч слева направо, чтобы мы раскрывались, чтобы у нас было пространство в обороне. Потом они грамотно использовали эти дыры и выходили из обороны в атаку».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 02:06
    0
    Nikas, 07.09.2020 01:44
    Сборным Восточной Европы тяжело тягаться с игроками Барсы, Реала, Сити, Валенсии поэтому без сенсаций, испанцы у себя дома всем выгружают, наш уровень это Австрия, Сербия
    Ну Швейцарцы тягаются, исландцы вон чё творили, так что можно, если захотеть.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 02:06
    +1
    Penal, 07.09.2020 01:42
    Ждём от Седан критику Шевченко в унисон с критикой Гвардиолы....Или ?....
    Хозяева не разрешат
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 01:44
    +2
    Сборным Восточной Европы тяжело тягаться с игроками Барсы, Реала, Сити, Валенсии поэтому без сенсаций, испанцы у себя дома всем выгружают, наш уровень это Австрия, Сербия
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 01:42
    +3
    Ждём от Седан критику Шевченко в унисон с критикой Гвардиолы....Или ?....
    Ссылка
    Igor Korovajchuk
    online
      Igor Korovajchuk, 07.09.2020 01:24
    +1
    хорошо што єго дєрєвом убіло, а ведь мог би утонуть, не було опору, здали гру як жертовні баранчики.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 07.09.2020 01:12
    +2
    Пропал пацан после свадьбы...
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 07.09.2020 01:12
    +2
    Пропал пацан после свадьбы...
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:10
    +2
    Mac_Gyver, 07.09.2020 01:08
    Чтобы играть как Испания, нужно сначала заиметь лигу наподобие Примеры, либо три десятка легионеров играющих в ведущих командах ТОП-5.
    Испания сегодня играла молодняком. Может школы свои нужны? Или натурализовать не пенсионеров а 17-летних??
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:09
    +2
    Про Нидерланды я пока вообще не хочу говорить
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 01:08
    +2
    Чтобы играть как Испания, нужно сначала заиметь лигу наподобие Примеры, либо три десятка легионеров играющих в ведущих командах ТОП-5.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:08
    +1
    С такой игрой, вас Австрия задушит на Евро
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 07.09.2020 01:06
    +3
    Если ты в составе будешь--с теми-кто сегодня играл--то будет
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 01:03
    +1
    А знаешь все ещё будет...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 01:42
    +3
    Ждём от Седан критику Шевченко в унисон с критикой Гвардиолы....Или ?....
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 07.09.2020 01:06
    +3
    Если ты в составе будешь--с теми-кто сегодня играл--то будет
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 01:44
    +2
    Сборным Восточной Европы тяжело тягаться с игроками Барсы, Реала, Сити, Валенсии поэтому без сенсаций, испанцы у себя дома всем выгружают, наш уровень это Австрия, Сербия
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 07.09.2020 01:12
    +2
    Пропал пацан после свадьбы...
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 07.09.2020 01:12
    +2
    Пропал пацан после свадьбы...
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:10
    +2
    Mac_Gyver, 07.09.2020 01:08
    Чтобы играть как Испания, нужно сначала заиметь лигу наподобие Примеры, либо три десятка легионеров играющих в ведущих командах ТОП-5.
    Испания сегодня играла молодняком. Может школы свои нужны? Или натурализовать не пенсионеров а 17-летних??
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:09
    +2
    Про Нидерланды я пока вообще не хочу говорить
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 01:08
    +2
    Чтобы играть как Испания, нужно сначала заиметь лигу наподобие Примеры, либо три десятка легионеров играющих в ведущих командах ТОП-5.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 02:06
    +1
    Penal, 07.09.2020 01:42
    Ждём от Седан критику Шевченко в унисон с критикой Гвардиолы....Или ?....
    Хозяева не разрешат
    Ссылка
    Igor Korovajchuk
    online
      Igor Korovajchuk, 07.09.2020 01:24
    +1
    хорошо што єго дєрєвом убіло, а ведь мог би утонуть, не було опору, здали гру як жертовні баранчики.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:08
    +1
    С такой игрой, вас Австрия задушит на Евро
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 01:03
    +1
    А знаешь все ещё будет...
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 02:06
    0
    Nikas, 07.09.2020 01:44
    Сборным Восточной Европы тяжело тягаться с игроками Барсы, Реала, Сити, Валенсии поэтому без сенсаций, испанцы у себя дома всем выгружают, наш уровень это Австрия, Сербия
    Ну Швейцарцы тягаются, исландцы вон чё творили, так что можно, если захотеть.
    Ссылка
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