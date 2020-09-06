ФОТО. Зубков приступил к тренировкам после травмы

Украинский хавбек «Ференцвароша» готовится к новым матчам

  • 06.09.2020 19:20
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Зубков приступил к тренировкам после травмы
© Fradi.hu. Александр Зубков

24-летний украинский полузащитник венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков приступил к тренировкам после травмы.

Из-за повреждения Зубков пропустил старт сезона. Следующий матч в чемпионате Венгрии «Ференцварош» проведет против «Пакша» 11-го сентября.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.09.2020 19:28
    0
    Удачи парню.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.09.2020 19:28
    0
    Удачи парню.
    Ссылка
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