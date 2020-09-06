ФОТО. Зубков приступил к тренировкам после травмы

24-летний украинский полузащитник венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков приступил к тренировкам после травмы.
Из-за повреждения Зубков пропустил старт сезона. Следующий матч в чемпионате Венгрии «Ференцварош» проведет против «Пакша» 11-го сентября.
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