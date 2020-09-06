1-й тур
2:2
Чайка
06.09.2020, FT

Вторая лига. Карпаты Львов разгромлены Подольем, Карпаты Галич взяли 1 очко

Завершился первый тур чемпионата Украины в третьем по силе дивизионе

  • 06.09.2020 19:29
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
Вторая лига. Карпаты Львов разгромлены Подольем, Карпаты Галич взяли 1 очко
© ФК Карпаты Львов

Стартовал турнир Второй лиги. Сегодня, 6 сентября, состоялись 9 матчей в двух группах.

«Карпаты» Львов разгромлены «Подольем» из Хмельницкого (0:3).

«Карпаты» Галич взяли 1 очко, сыграв дома вничью с «Чайкой» (2:2).

Вторая лига Украины. 1-й тур

Група A

  • Oболонь-2 – Ужгород – 0:1
  • Волынь-2 – Нива Винница – 3:1
  • Карпаты Львов – Подолье – 0:3
  • Диназ Вышгород – Буковина – 5:1
  • Карпаты Галич – Чайка – 2:2
  • Рубикон Киев – Чернигов – 0:2

Группа B

  • Перемога – Балканы – 0:0
  • Николаев-2 – Энергия – 1:2
  • Таврия – Яруд – 1:1

Турнирная таблица Второй лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.09.2020 19:45
    0
    Шизофреніки !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.09.2020 19:45
    0
    Шизофреніки !
    Ссылка
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