Вторая лига. Карпаты Львов разгромлены Подольем, Карпаты Галич взяли 1 очко

Стартовал турнир Второй лиги. Сегодня, 6 сентября, состоялись 9 матчей в двух группах.
«Карпаты» Львов разгромлены «Подольем» из Хмельницкого (0:3).
«Карпаты» Галич взяли 1 очко, сыграв дома вничью с «Чайкой» (2:2).
Вторая лига Украины. 1-й тур
Група A
- Oболонь-2 – Ужгород – 0:1
- Волынь-2 – Нива Винница – 3:1
- Карпаты Львов – Подолье – 0:3
- Диназ Вышгород – Буковина – 5:1
- Карпаты Галич – Чайка – 2:2
- Рубикон Киев – Чернигов – 0:2
Группа B
- Перемога – Балканы – 0:0
- Николаев-2 – Энергия – 1:2
- Таврия – Яруд – 1:1
Турнирная таблица Второй лиги
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Источник — Sport.ua
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