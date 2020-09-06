Александр ЗИНЧЕНКО: «На поле все казалось хуже, чем было на самом деле»

В игре сборной Украины есть много положительных моментов, считает футболист

  • 06.09.2020 18:10
  • 1946 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «На поле все казалось хуже, чем было на самом деле»
© Instagram. Александр Зинченко

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко доволен победой над Швейцарией (2:1) и готовится к матчу с Испанией.

«У нас была теория, мы говорили об игре против Швейцарии. Признаюсь, на поле все казалось хуже, чем было на самом деле. Было достаточно много положительных моментов.

С учетом того, что мы собрались впервые за год, и все футболисты были в разном состоянии, мы сыграли довольно неплохо. Хотя в первом тайме было много проблем.

Лично я чувствую себя очень хорошо. Восстановился, выспался. Это самое важное после игр», — отметил Зинченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Mister Ю
      Mister Ю, 06.09.2020 18:51
    0
    после свадьбы -- "восстановился и выспался"!
    Молодчага!
    Ссылка
    Mister Ю
      Mister Ю, 06.09.2020 18:51
    0
    после свадьбы -- "восстановился и выспался"!
    Молодчага!
    Ссылка
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