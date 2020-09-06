Александр ЗИНЧЕНКО: «На поле все казалось хуже, чем было на самом деле»

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко доволен победой над Швейцарией (2:1) и готовится к матчу с Испанией.

«У нас была теория, мы говорили об игре против Швейцарии. Признаюсь, на поле все казалось хуже, чем было на самом деле. Было достаточно много положительных моментов.

С учетом того, что мы собрались впервые за год, и все футболисты были в разном состоянии, мы сыграли довольно неплохо. Хотя в первом тайме было много проблем.

Лично я чувствую себя очень хорошо. Восстановился, выспался. Это самое важное после игр», — отметил Зинченко.