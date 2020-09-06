КАРИКАТУРА ДНЯ. В Челси дождь из новых игроков

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над лондонским «Челси», который проводит активную трансферную кампанию.
«Дождь из новых игроков в «Челси». Хаким Зиеш, Тимо Вернер, Бен Чилвелл, Маланг Сарр, Тиаго Силва, Кай Хаверц», — прокомментировал Момани свою новую работу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.