Олег САЛЕНКО: «Шевченко поставит тех, кого он хорошо знает»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги наций Испания — Украина

  • 06.09.2020 17:23
  • 1563 просмотра
  • 2 комментария
Олег САЛЕНКО: «Шевченко поставит тех, кого он хорошо знает»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с национальной командой Испании.

«Дебютантов точно не будет. Шевченко поставит с первых минут тех ребят, возможности которых он хорошо знает. А вот на замену молодежь может выйти. При выборе состава нужно учитывать тот момент, что сборной Украины придется больше играть на контратаках. У Испании оборона — не самое сильное звено, и на хорошей скорости ее можно проходить», — отметил Саленко.

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Источник — Footboom

(11 голосов)

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Комментарии
    Ostap1948
      Ostap1948, 06.09.2020 17:50
    0
    Я просто фигею. И кто бы мог подумать, что Шевченко так сделает!?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.09.2020 17:41
    +1
    Конечно можно проходить, а если накатить по соточке, то вообще прлблем не будет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.09.2020 17:41
    +1
    Конечно можно проходить, а если накатить по соточке, то вообще прлблем не будет
    Ссылка
    Ostap1948
      Ostap1948, 06.09.2020 17:50
    0
    Я просто фигею. И кто бы мог подумать, что Шевченко так сделает!?
    Ссылка
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