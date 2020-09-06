Олег САЛЕНКО: «Шевченко поставит тех, кого он хорошо знает»

Бывший форвард сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с национальной командой Испании.

«Дебютантов точно не будет. Шевченко поставит с первых минут тех ребят, возможности которых он хорошо знает. А вот на замену молодежь может выйти. При выборе состава нужно учитывать тот момент, что сборной Украины придется больше играть на контратаках. У Испании оборона — не самое сильное звено, и на хорошей скорости ее можно проходить», — отметил Саленко.