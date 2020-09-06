Кирилл КИРИЛЕНКО: «Шахтер — лучшая команда Украины»

Полузащитник «Олимпика» Кирилл Кириленко прокомментировал результат контрольного поединка против Шахтера (2:1).

«Получилась хорошая игра. Позитивные эмоции перед матчем чемпионата — это хорошо. Конечно, мы довольны таким результатом, но были и ошибки. Есть еще неделя, чтобы лучше подготовиться, проанализировать этот матч. Будут теоретические занятия, где мы разберем матч более подробно.

Сегодня же на поле было и желание, и характер, и самоотдача. «Шахтер» — лучшая команда Украины с большим еврокубковым опытом. Результат этой игры, конечно, не отражает реальную силу соперника. Контрольные поединки для того и нужны, чтобы тренеры могли испробовать какие-то новые схемы, наиграть определенные связки, проверить в действии футболистов, которые меньше играют. Но если брать сегодняшний конкретный поединок, то мы были сильнее», — отметил Кириленко.