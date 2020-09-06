Кирилл КИРИЛЕНКО: «Шахтер — лучшая команда Украины»

Футболист «Олимпика» доволен победой над донецким клубом (2:1)

  • 06.09.2020 17:04
  • 793 просмотра
  • 4 комментария
Кирилл КИРИЛЕНКО: «Шахтер — лучшая команда Украины»
© ФК Олимпик Донецк

Полузащитник «Олимпика» Кирилл Кириленко прокомментировал результат контрольного поединка против Шахтера (2:1).

«Получилась хорошая игра. Позитивные эмоции перед матчем чемпионата — это хорошо. Конечно, мы довольны таким результатом, но были и ошибки. Есть еще неделя, чтобы лучше подготовиться, проанализировать этот матч. Будут теоретические занятия, где мы разберем матч более подробно.

Сегодня же на поле было и желание, и характер, и самоотдача. «Шахтер» — лучшая команда Украины с большим еврокубковым опытом. Результат этой игры, конечно, не отражает реальную силу соперника. Контрольные поединки для того и нужны, чтобы тренеры могли испробовать какие-то новые схемы, наиграть определенные связки, проверить в действии футболистов, которые меньше играют. Но если брать сегодняшний конкретный поединок, то мы были сильнее», — отметил Кириленко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 06.09.2020 17:57
    -5
    ZAKARPATFAN, 06.09.2020 17:43
    В этом году 5-е чемпионством подряд будет. Ну а главное отрыв от Динамо хотим увеличить, чтобы было больше 23 очков.
    У днонецких главная задача - это увиличить расстояние от недобитого расеей днонецка. Футбол- это второстепенное.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.09.2020 17:43
    -1
    В этом году 5-е чемпионством подряд будет. Ну а главное отрыв от Динамо хотим увеличить, чтобы было больше 23 очков.
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    kot_sumy
      kot_sumy, 06.09.2020 17:26
    0
    Спасибо, кэп!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.09.2020 17:20
    -1
    Так это чистая правда, все адекватные люди это понимают. Да и не только Украины, восточной Европы тоже.
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    kot_sumy
      kot_sumy, 06.09.2020 17:26
    0
    Спасибо, кэп!
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