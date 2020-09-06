Цыганков — Бурде: «Ты не проиграл, пока ты не сдался»

22-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поддержал своего 25-летнего одноклубника Никиту Бурду, получившего тяжелую травму.
«Ты не проиграл до тех пор, пока ты не сдался. Скорейшего восстановления, Никита Бурда», — написал Цыганков в Instagram.
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Источник — Instagram
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Паблик Брат за брата
Паблик Брат за брата
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