Цыганков — Бурде: «Ты не проиграл, пока ты не сдался»

Вингер «Динамо» поддержал травмированного одноклубника

  • 06.09.2020 16:42
  • 2824 просмотра
  • 7 комментариев
Цыганков — Бурде: «Ты не проиграл, пока ты не сдался»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поддержал своего 25-летнего одноклубника Никиту Бурду, получившего тяжелую травму.

«Ты не проиграл до тех пор, пока ты не сдался. Скорейшего восстановления, Никита Бурда», — написал Цыганков в Instagram.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.09.2020 19:27
    -1
    Оуу, это так мило.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.09.2020 18:29
    0
    і знову у новині про Динамо купа висерів від бамбаських педиків... ну,щоб ви здохли... а Микиті - скорішого одужання! Циганкову теж респект
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 06.09.2020 18:15
    0
    © Джейсон Стейтхем
    Паблик Брат за брата
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 06.09.2020 17:57
    -2
    Ауф
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 06.09.2020 17:42
    -5
    Беседин бурде, Яремчук бурде , рыжий бурде. Вам что больше нехер писать
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 17:20
    -4
    umnuy2, 06.09.2020 17:10
    Куйня какая-то эти цитаты из соцсетей,скажи просто дружище быстрей выздоравливай а они какой-то куетой сыплют все.
    Согласен Но у молодых так Меня легко потерять,но трудно забыть
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.09.2020 17:10
    -2
    Куйня какая-то эти цитаты из соцсетей,скажи просто дружище быстрей выздоравливай а они какой-то куетой сыплют все.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.09.2020 18:29
    0
    і знову у новині про Динамо купа висерів від бамбаських педиків... ну,щоб ви здохли... а Микиті - скорішого одужання! Циганкову теж респект
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 06.09.2020 18:15
    0
    © Джейсон Стейтхем
    Паблик Брат за брата
    Ссылка
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