Вулверхэмптон за рекордную сумму подписал португальского таланта

Фабио Сильва продолжит карьеру в Англии

  • 06.09.2020 05:47
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Вулверхэмптон за рекордную сумму подписал португальского таланта
© twitter.com. Фабио Сильва

«Вулверхэмптон» подписал контракт с португальским молодым нападающим Фабио Сильвой из «Порту». 18-летний футболист, который является самым молодым игроком и бомбардиром «Порту», подписал пятилетний контракт с «волками».

Сумма сделки составила 35 миллионов фунтов, что является рекордом для «Вулверхэмптона».

В составе «Порту» до 19 лет Сильва забил 20 голов в 26 матчах, после чего в начале прошлого сезона Серхио Консейсао вызвал молодого таланта в основную команду. В августе 2019 года футболист дебютировал за «Порту» в чемпионате Португалии.

Это появление в возрасте всего 17 лет и 22 дней сделало Сильву самым молодым игроком лиги в истории клуба. Месяц спустя он стал самым молодым игроком «Порту» в еврокубках, когда сыграл за свой клуб в Лиге Европы.

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Источник — ФК Вулверхэмптон

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