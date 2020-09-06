Вулверхэмптон за рекордную сумму подписал португальского таланта

«Вулверхэмптон» подписал контракт с португальским молодым нападающим Фабио Сильвой из «Порту». 18-летний футболист, который является самым молодым игроком и бомбардиром «Порту», подписал пятилетний контракт с «волками».
Сумма сделки составила 35 миллионов фунтов, что является рекордом для «Вулверхэмптона».
В составе «Порту» до 19 лет Сильва забил 20 голов в 26 матчах, после чего в начале прошлого сезона Серхио Консейсао вызвал молодого таланта в основную команду. В августе 2019 года футболист дебютировал за «Порту» в чемпионате Португалии.
Это появление в возрасте всего 17 лет и 22 дней сделало Сильву самым молодым игроком лиги в истории клуба. Месяц спустя он стал самым молодым игроком «Порту» в еврокубках, когда сыграл за свой клуб в Лиге Европы.
Источник — ФК Вулверхэмптон
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