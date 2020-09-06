Артем ШАБАНОВ: «Будем работать над ошибками и улучшать игру в обороне»

Защитник «Динамо» поделился мнением о контрольном поединке против «Колоса»

  • 06.09.2020 02:36
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Артем ШАБАНОВ: «Будем работать над ошибками и улучшать игру в обороне»
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Центральный защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал победу киевлян в контрольном поединке с «Колосом» (1:0).

- Артем, тебе сегодня пришлось войти в игру практически без раскачки и разминки…
- Да, к сожалению, Никита получил травму. В первую очередь мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Что касается моей игры – да, довелось выйти на поле практически без разминки. Сначала было чуть тяжело, сбилось дыхание. Но затем разбегался и уже нормально влился в игру.

- Удалось ли команде выполнить установку, план на игру?
- Мы уделяли больше внимания контролю мяча, разным тактическим ходам для вскрытия обороны, поиску свободных зон. Считаю, что сегодня моментами мы неплохо контролировали игру, но иногда допускали ошибки, которые нам предстоит разобрать чтобы больше не допускать.

- Мирча Луческу на своей первой пресс-конференции заявил, что будет уделять много внимания именно игре в защите. Вы, защитники, сейчас это чувствуете на себе?
- Действительно, на тренировках нам постоянно рассказывают и показывают, как нужно действовать в той или иной ситуации, как нужно вести игру. Но думаю, что нам еще далеко до идеала, до требований главного тренера. Будем работать над ошибками и улучшать нашу игру в обороне.

- «Динамо» стало первой командой, сыгравшей с «Колосом» на этом новом стадионе. Как он тебе?
- Неплохой стадион. Уютный, красивый. Выглядит современно. И поле хорошее.

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Источник — ФК Динамо Киев

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