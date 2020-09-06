Виталий МИКОЛЕНКО: «Старались выиграть и выполнить то, что говорил Мистер»

Защитник «Динамо» прокомментировал результат контрольного поединка с «Колосом»

  • 06.09.2020 02:12
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  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «Старались выиграть и выполнить то, что говорил Мистер»
© ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от контрольного матча киевлян с «Колосом» (1:0), который стал для него первым за последние два месяца.

- Поле и стадион отличные. Честно говоря, рад за «Колос», что у них появился такой стадион, что президент клуба дал им возможность играть на такой прекрасной арене.

- Да и ехать недалеко…
- Относительно. Когда мы летаем на самолетах, то тоже проводим в воздухе час-полтора. Сюда же ехали на автобусе 1 час 20 минут.

- Как тебе матч? Сложилось впечатление, что вовсе не товарищеским он был, а эмоциональным…
- Да, мы старались выиграть и выполнить то, что говорил Мистер. У «Колоса» также была своя тактика, как говорил Женя Смирный – «своеобразная». Первый тайм они играли в пять защитников, второй – в четыре игрока обороны.

- Как чувствуют себя травмированные ребята – Попов, Бурда?
- Я тоже два месяца не играл и очень рад, что смог наконец-то выйти и провести 80 минут на высоком уровне и в хорошем темпе. Бурда поехал на МРТ, и я надеюсь, что там не все так страшно, как кажется (к сожалению, у Никиты разрыв ахиллового сухожилия и потребуется операция, после чего предстоит шесть месяцев реабилитации. – Прим.). А у Попова небольшое повреждение, и он перестраховался, попросив заменить его.

- Смотрел матч сборной? Хотелось помочь команде, выйти и сыграть?
- Конечно, хотелось поехать в расположение национальной команды, даже просто побыть в этой атмосфере. Но посчитали, что лучше полноценно восстановиться в клубе и не «порваться» в четвертый раз.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Tospokitos
      Tospokitos, 06.09.2020 06:53
    0
    Теперь уже два Мистера в УПЛ получаеться
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 06.09.2020 06:53
    0
    Теперь уже два Мистера в УПЛ получаеться
    Ссылка
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