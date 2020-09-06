ВИДЕО. Голевой спарринг. Ливерпуль разгромил Блэкпул в контрольном поединке

В субботу «Ливерпуль» провел контрольный поединок с «Блэкпулом», который завершился обилием голов и уверенной победой чемпиона Англии – 7:2.

Правда, поначалу встреча складывалась для команды Юргена Клоппа неудачно. В первом тайме «приморцы» повели со счетом 2:0, и только перед перерывом Матип сократил отставание в счете. А уже во втором тайме мерсисайдцы вдоволь покуражились, отгрузив в ворота соперников еще шесть голов.

«Ливерпуль» – «Блэкпул» – 7:2

Голы: Хэмилтон, 15 - 0:1, Йейтс, 33 - 0:2, Матип, 43 - 1:2, Мане, 52 - 2:2, Фирмино, 54 - 3:2, Эллиот, 69 - 4:2, Минамино, 71 - 5:2, Ориги, 85 - 6:2, ван ден Берг, 88 - 7:2.