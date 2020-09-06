ВИДЕО. Голевой спарринг. Ливерпуль разгромил Блэкпул в контрольном поединке

Мерсисайдцы проигрывали со счетом 0:2, но затем показали свою силу

  • 06.09.2020 01:53
  • 569 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Голевой спарринг. Ливерпуль разгромил Блэкпул в контрольном поединке
© twitter.com/lfc

В субботу «Ливерпуль» провел контрольный поединок с «Блэкпулом», который завершился обилием голов и уверенной победой чемпиона Англии – 7:2.

Правда, поначалу встреча складывалась для команды Юргена Клоппа неудачно. В первом тайме «приморцы» повели со счетом 2:0, и только перед перерывом Матип сократил отставание в счете. А уже во втором тайме мерсисайдцы вдоволь покуражились, отгрузив в ворота соперников еще шесть голов.

«Ливерпуль» – «Блэкпул» – 7:2

Голы: Хэмилтон, 15 - 0:1, Йейтс, 33 - 0:2, Матип, 43 - 1:2, Мане, 52 - 2:2, Фирмино, 54 - 3:2, Эллиот, 69 - 4:2, Минамино, 71 - 5:2, Ориги, 85 - 6:2, ван ден Берг, 88 - 7:2.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности