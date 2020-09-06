Артем КРАВЕЦ: «Доволен, что получилось сыграть. Нужна игровая практика»

Нападающий «Динамо» нанес результативный удар в контрольном матче с «Колосом»

  • 06.09.2020 01:25
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Артем КРАВЕЦ: «Доволен, что получилось сыграть. Нужна игровая практика»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Форвард «Динамо» Артем Кравец прокомментировал победу киевлян в контрольном поединке с «Колосом» (1:0).

- Ты вышел на поле и через три минуты забил. Так должен играть нападающий?
- Хотелось бы перевести голы в официальные игры. Конечно, я доволен, что получилось сыграть. Нужна игровая практика, входить в ритм. Конечно, все равно приятно побеждать.

- Показалось, что для тебя это принципиальная игра?
- Стараюсь в любой ситуации настраиваться, как на официальную игру. Все-таки, соперник был хороший. Смотрел прошлые игры «Колоса» с «Динамо». Всегда было непросто. Думаю, сегодня у каждого игрока был серьезный настрой.

- Как тебе стадион «Колоса»?
- Хороший стадион, хорошая инфраструктура, поле в хорошем состоянии.

- Какие цели «Динамо» на сезон?
- Пройти квалификацию Лиги чемпионов и выиграть чемпионат - это самое главное. Сегодня был подготовительный матч.

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Источник — ФК Динамо Киев

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