Гибралтар – Сан-Марино – 1:0. Битва карликов. Видео гола и обзор матча

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Гибралтар дома обыграл Сан-Марино.
Смотрите видео голов и обзор матча Гибралтар – Сан-Марино – 1:0.
ГОЛ! 1:0. Торилла, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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