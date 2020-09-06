Эстония – Грузия – 0:1. Качарава принес победу. Видео гола и обзор матча

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Эстония дома проиграла Грузии.
Смотрите видео голов и обзор матча Эстония – Грузия – 0:2.
ГОЛ! 0:1. Ника Качарава, 32 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Эстония - Грузия
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Ника Качарава (Грузия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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