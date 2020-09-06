Северная Македония – Армения – 2:1. Три пенальти. Видео голов и обзор матча

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Северная Македония дома обыграла Армению.
Смотрите видео голов и обзор матча Северная Македония – Армения – 2:1.
ГОЛ! 1:0. Алиоски, 5 мин (пен.)
ГОЛ! 2:0. Несторовски, 38 мин. (пен.)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Барсегян, 90+4 мин (пен.)
Видеообзор второго тайма.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.