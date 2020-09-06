Кипр – Черногория – 0:2. Дубль Йоветича. Видео голов и обзор матча

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Кипр дома проиграл Черногории.
Смотрите видео голов и обзор матча Кипр – Черногория – 0:2.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Йоветич, 60 мин.
ГОЛ! 0:2. Йоветич, 73 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Кипр - Черногория
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
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Источник — Футбол 1/2/3
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