Обнародованы результаты тестирования игроков и штаба Динамо на коронавирус

Медицинский штаб киевского «Динамо» получил результаты плановых ПЦР-тестов на наличие COVID-19, которые позавчера, 3 сентября, сдала команда.

Тесты всех игроков, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды «Динамо», показали отрицательный результат.

Согласно действующему медицинскому протоколу УПЛ, динамовцы проходят ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней.

Команда продолжает готовиться на своей базе в Вите-Литовской к ближайшим домашним матчам против черниговской «Десны» в чемпионате Украины (11 сентября) и нидерландского АЗ в квалификации Лиги чемпионов (15 сентября).