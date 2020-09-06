Обнародованы результаты тестирования игроков и штаба Динамо на коронавирус

Медицинский штаб киевского «Динамо» получил результаты плановых ПЦР-тестов на наличие COVID-19, которые позавчера, 3 сентября, сдала команда.
Тесты всех игроков, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды «Динамо», показали отрицательный результат.
Согласно действующему медицинскому протоколу УПЛ, динамовцы проходят ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней.
Команда продолжает готовиться на своей базе в Вите-Литовской к ближайшим домашним матчам против черниговской «Десны» в чемпионате Украины (11 сентября) и нидерландского АЗ в квалификации Лиги чемпионов (15 сентября).
Источник — ФК Динамо Киев
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