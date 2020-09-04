ФОТО. Элина Свитолина получила диплом

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина получила диплом по питанию и нутриотерапии.

«Наконец после двух лет многочасовых занятий я закончила свое общее исследование и обучение питанию и нутриотерапии. Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека», — написала Элина.