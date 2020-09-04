ФОТО. Элина Свитолина получила диплом

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина получила диплом по питанию и нутриотерапии.
«Наконец после двух лет многочасовых занятий я закончила свое общее исследование и обучение питанию и нутриотерапии. Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека», — написала Элина.
Finally 🎓🏆😁 after two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study 🎉 🎉 🎉 This was indispensable experience, which is essential for any person. 🙃 Наконец 🎓🏆😁 после двух лет, многочасовых занятий , я закончила своё общее исследование и обучение питания и нутриотерапии 🎉 🎉 🎉 Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека. 🙃
Источник — Instagram
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