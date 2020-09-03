Наоми ОСАКА: «Костюк? Практически ничего о ней не знаю. Поищу информацию»

Японская теннисистка впервые сыграет с Мартой Костюк

  • 03.09.2020 11:05
  • 1213 просмотров
  • 2 комментария
Наоми ОСАКА: «Костюк? Практически ничего о ней не знаю. Поищу информацию»
© WTA. Наоми Осака

22-летняя японская спортсменка Наоми Осака (№9 WTA) поделилась ожиданиями от матча третьего круга US Open, в котором она сыграет с Украинской Мартой Костюк.

«Я прекратила думать о победе. Я очень много давлю на себя. Я думаю только о том, чтобы поставить себя в такое положение, чтобы добиться успеха. Но я иду от матча к матчу.

Если честно, я практически ничего не знаю о своей следующей сопернице (Марта Костюк). Мне стоит поискать информацию о ней. Сейчас так много молодых теннисисток (улыбается). В общем, я не очень много о ней знаю», - сказала Осака.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 03.09.2020 12:15
    -1
    Наоми в любом случае будет играть в свой теннис и соперница по ту сторону корта для нее очередной ноунейм. Но в этом и есть шанс для Марты громко заявить о себе.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.09.2020 11:25
    +6
    Ну, надеюсь, знакомство будет не самое приятное
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.09.2020 11:25
    +6
    Ну, надеюсь, знакомство будет не самое приятное
    Ссылка
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