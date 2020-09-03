Наоми ОСАКА: «Костюк? Практически ничего о ней не знаю. Поищу информацию»

22-летняя японская спортсменка Наоми Осака (№9 WTA) поделилась ожиданиями от матча третьего круга US Open, в котором она сыграет с Украинской Мартой Костюк.

«Я прекратила думать о победе. Я очень много давлю на себя. Я думаю только о том, чтобы поставить себя в такое положение, чтобы добиться успеха. Но я иду от матча к матчу.

Если честно, я практически ничего не знаю о своей следующей сопернице (Марта Костюк). Мне стоит поискать информацию о ней. Сейчас так много молодых теннисисток (улыбается). В общем, я не очень много о ней знаю», - сказала Осака.