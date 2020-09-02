ФОТО 18+. Российская теннисистка выложила фото топлес, но потом удалила

Российская теннисистка Софья Жук выложила в инстаграм откровенное фото, на котором она прикрывает обнаженную грудь руками.

«Потому что, а почему бы и нет?», – гласила подпись к посту, который позже был удален, хотя уже успел набрать несколько тысяч лайков.

Отметим, что Жук – чемпионка юниорского Уимблдона-2015. В марте этого года она объявила о паузе в спортивной карьере из-за травм и подписании контракта с модельным агентством.

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