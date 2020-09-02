ФОТО 18+. Российская теннисистка выложила фото топлес, но потом удалила

Странное решение Софьи Жук

  • 02.09.2020 13:35
  • 3969 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО 18+. Российская теннисистка выложила фото топлес, но потом удалила
© Инстаграм Софьи Жук

Российская теннисистка Софья Жук выложила в инстаграм откровенное фото, на котором она прикрывает обнаженную грудь руками.

«Потому что, а почему бы и нет?», – гласила подпись к посту, который позже был удален, хотя уже успел набрать несколько тысяч лайков.

Отметим, что Жук – чемпионка юниорского Уимблдона-2015. В марте этого года она объявила о паузе в спортивной карьере из-за травм и подписании контракта с модельным агентством.

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Источник — Instagram

(15 голосов)

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Комментарии
    dima.krot
      dima.krot, 02.09.2020 14:33
    0
    Побольше сисек! Нам не хватает сисек! Даешь сиськи!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.09.2020 14:01
    +1
    Сергей 1, 02.09.2020 13:41
    Такая молодая, а уже ушки спаниеля Печаль
    Тоже такая мыль мелькнула... Силикон все исправит, карлик-педофил (ВВП) какой красавец!
    Ссылка
    Bogdan Venger
      Bogdan Venger, 02.09.2020 13:54
    +6
    Маямі,Флоріда.
    А чьо не Республіка Комі,Воркута?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 02.09.2020 13:49
    +6
    Ничего такого военного нет. Там и смотреть не на что.
    Ссылка
    Дмитрий Билык
    online
      Дмитрий Билык, 02.09.2020 13:44
    +9
    Почему на украинском сайте новости агрессора? Зачем она со своими сиськами нам нужна?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 02.09.2020 13:41
    +4
    Такая молодая, а уже ушки спаниеля Печаль
    Ссылка
    Дмитрий Билык
    online
      Дмитрий Билык, 02.09.2020 13:44
    +9
    Почему на украинском сайте новости агрессора? Зачем она со своими сиськами нам нужна?
    Ссылка
    Bogdan Venger
      Bogdan Venger, 02.09.2020 13:54
    +6
    Маямі,Флоріда.
    А чьо не Республіка Комі,Воркута?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 02.09.2020 13:49
    +6
    Ничего такого военного нет. Там и смотреть не на что.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 02.09.2020 13:41
    +4
    Такая молодая, а уже ушки спаниеля Печаль
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.09.2020 14:01
    +1
    Сергей 1, 02.09.2020 13:41
    Такая молодая, а уже ушки спаниеля Печаль
    Тоже такая мыль мелькнула... Силикон все исправит, карлик-педофил (ВВП) какой красавец!
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 02.09.2020 14:33
    0
    Побольше сисек! Нам не хватает сисек! Даешь сиськи!
    Ссылка
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