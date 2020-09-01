Свитолину назвали россиянкой. Ошиблась пресс-служба турнира в Страсбурге

Сама Элина быстро отреагировала, отправив в ответ правильный флаг

  • 01.09.2020 22:09
  • 1120 просмотров
  • 3 комментария
Свитолину назвали россиянкой. Ошиблась пресс-служба турнира в Страсбурге
© Jimmie48. Элина Свитолина

Пресс-служба турнира WTA в Страсбурге допустила грубую ошибку, назвав украинку Элину Свитолину российской теннисисткой.

Официальный аккаунт турнира в Твиттере поставил возле фамилии Свитолиной российский флаг.

Сама Элина быстро отреагировала, отправив в ответ правильный флаг. Организаторы затем удалили твит с ошибкой.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Miroslav Scherbina
    online
      Miroslav Scherbina, 01.09.2020 23:22
    0
    Це вже не вперше. Подібне було, точно пам'ятаю, на турнірі в Австралії, можливо й ще десь. Щось тут не чисто, нам чогось недорозповідають.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.09.2020 22:56
    -1
    Там же и суд рядом
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.09.2020 22:42
    +5
    за такое оскорбление можно и в суд подать на лям баксов
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.09.2020 22:42
    +5
    за такое оскорбление можно и в суд подать на лям баксов
    Ссылка
    Miroslav Scherbina
    online
      Miroslav Scherbina, 01.09.2020 23:22
    0
    Це вже не вперше. Подібне було, точно пам'ятаю, на турнірі в Австралії, можливо й ще десь. Щось тут не чисто, нам чогось недорозповідають.
    Ссылка
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