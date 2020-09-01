Свитолину назвали россиянкой. Ошиблась пресс-служба турнира в Страсбурге

Пресс-служба турнира WTA в Страсбурге допустила грубую ошибку, назвав украинку Элину Свитолину российской теннисисткой.
Официальный аккаунт турнира в Твиттере поставил возле фамилии Свитолиной российский флаг.
Сама Элина быстро отреагировала, отправив в ответ правильный флаг. Организаторы затем удалили твит с ошибкой.
🇺🇦— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 1, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.