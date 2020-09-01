US Open. Результаты украинских теннисисток на старте турнира

В Нью-Йорке стартовал US Open. В этом году в турнире принимают участие шесть украинок. Седьмая, Леся Цуренко снялась с турнира до своего матча.
Отметим, что четыре украинки из шести выиграли свои матчи и прошли в следующий этап.
Результаты дня:
- Ангелина Калинина - Каролина Плишкова - 4:6, 0:6
- Марта Костюк - Дарья Касаткина - 6:1, 6:2
- Катерина Козлова - Уитни Осигве - 6:3, 7:5
- Катерина Бондаренко - Элли Кик - 3:6, 6:3, 6:1
- Даяна Ястремская - Астра Шарма - 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2)
- Катарина Завацкая - Елена Рыбакина - 3:6, 0:6
Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с Мэдисон Бренгл (США), Марта Костюк с Анастасией Севастовой (Латвия), Катерина Козлова встретится с Петрой Квитовой (Чехия), а Катерина Бондаренко сыграет с Петрой Мартич (Хорватия)
Источник — Sport.ua
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